النائب العام يوجه تعليماته بشأن واقعة شاغلي سوق بيع المواشي بمدينة غات

قام النائب العام بتوجيه جهاز الحرس البلدي غات بمباشرة إجراءات الاستدلال حول واقعة شاغلي سوق بيع المواشي الكائن بحي الطريق 304 بمدينة غات بضرورة مغادرته ، والعمل على إيجاد سوق يلبي الاشتراطات المقررة في التشريعات الصحية والبيئية .

وذلك بناءً على شكوى أهالي الحي، الذين أبدوا في معرضها استياءهم من تجاهل الجهات المعنية بالصحة العامة لمطلبهم بنقل سوق بيع المواشي الموجود بين بيوتهم ، على الرغم من افتقاده إلى المعايير الصحية والبيئية ، وتسببه في أضرار صحية للقاطنين ، أخصها الأمراض الجلدية والتنفسية .

هذا وقد استجابت الجهة الضبطية للتعليمات الصادرة في الخصوص ، وتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها ؛ وبذلك تهيب النيابة العامة بالسكان في أنحاء ليبيا كافة الإبلاغ عن أية تجمعات بشرية تجارية غير مرخص لها وفق تشريعات الإدارة المحلية وعلى الأخص التي يكون من شأنها المساس بالصحة والسكينة العامتين .

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