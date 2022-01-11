البنك الدولي يتوقع نمواً لاقتصادات العالم العربي

رجح البنك الدولي في تقرير حديث له نمو اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% خلال عام 2022 بالمقارنة مع توقعاته عام 2021

وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض نمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2023 إلى 3.4%.

وقال البنك إن بعض الدول شهدت نشاطاً اقتصادياً كبيراً ونمواً بارزاً خلال نصف العام الثاني من السنة الماضية بسبب تراجع انتشار الوباء، فيما نوه التقرير إلى وجود بعض التخوفات من الانتشار السريع هذه الفترة لمتحور فيروس كورونا أوميكرون مما قد يؤثر على الطلب على النفط وتراجع الأسعار عالمياً وسط ترجيحات بأن تتسع الفجوة في متوسط الدخل بين الأفراد في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة مع اقتصادات الدول المتقدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية