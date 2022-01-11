خلال اجتماعه مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا.. “العابد” يشدد على التعاون من أجل إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” اليوم الثلاثاء، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”

تناول الاجتماع مناقشة ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة وبعثة الاتحاد الاوروبي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل لهم توائم متطلبات سوق العمل ومن بينها “قدرات ” الذي يهدف إلى ضمان دعم المشاربع الريادية.

ومن جهة أكد “العابد” على أن للاتحاد الأوروبي وليبيا علاقات متطورة وودية في عدة مجالات منها ملف العمل والتأهيل، مشدداً على التعاون من أجل إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب الغير تقليدية كالوظائف الرقمية التي توفر فرص عمل و تفتح الباب للشباب من الذكور و الإناث في مختلف البلديات البعيدة والذين يواجهون بعض التحديات في الحصول على فرص عمل.

ومن جهة أخرى أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم برامج التدريب والتشغيل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل ، بالإضافة إلى إهتمام الوزارة بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، كما أكد على أن الإتحاد الأوروبي سيعمل على وضع برنامج مشتركة من شأنها دعم التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل.

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