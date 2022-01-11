وزير الشباب يتابع سير العمل بصندوق تيسير الزواج

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لصندوق تيسير الزواج اجتماعاً ، بالقائمين على الصندوق.

تناول الاجتماع مناقشة آخر أعمال لجنة إعداد اللائحة الداخلية بالصندوق، وكذلك متابعة أعمال منحة تيسير الزواج في مرحلتها الثانية والوقوف على المنجز بعملية توزيع الصكوك، بالإضافة إلى خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2022.

ومن جهة أكد “الزني” على ضرورة تفعيل البرامج التوعوية وبرامج الإرشاد الأسري للشباب المتزوجين حديثاً والمقبلين على الزواج للإطمئنان على بناء أسر ليبية متماسكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية