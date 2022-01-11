“القطراني” يناقش مع وزير الثروة البحرية ضرورة العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتنشيط الصيد البحري وفتح المجال للإستثمار في هذا القطاع

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الثلاثاء، مع وزير الثروة البحرية “عادل سلطان”.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه من أعمال منذ توليهم لمهامهم وفق ما هو ممنوح لهم من صلاحيات باللوائح المنظمة لعمل الوزارتين، بالاضافة إلى مناقشة العراقيل التي واجهتهم خلال المدة الماضية والسبل المراد اتباعها من قبلهم لحلحلتها، كما تم مناقشة ضرورة العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتنشيط الصيد البحري وفتح المجال للإستثمار في هذا القطاع لغرض تنويع مصادر الدخل وانعاش الاقتصاد وتوفير وظائف للمختصين في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة العمل .

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