تحسن في الوضع الخدمي لبلدية مرزق وتوفير الوقود والسيولة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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قال عضو المجلس التسييري لبلدية مرزق محمد عمر إن الوضع الخدمي قد تحسن في البلدية خلال هذه المدة ونوه إلى تحسن ملف نقص الوقود في المدينة.

وأوضح عمر في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء تعاقد المجلس التسييري للبلدية مع شركات خاصة لتوصيل المياه. للأحياء السكنية في المدينة، من المخصص المالي الذي منحته الحكومة للمجلس.

وأشار إلى إن السلع التموينية متوفرة لدى تجار الجملة بمرزق، وإنهم يوفرون السيولة النقدية للمواطنين. عبر المندوبين ككل البلديات في المنطقة الذين يجلبونها من فروع المصارف في مدينة سبها. مضيفا أن المهجرين خارج مرزق مازالوا. لم يعودوا إلى المدينة.

في حين ذكر عضو البلدية أن القيمة المرصودة لصندوق إعمار مرزق لم تُصرف بعدُ. مشيرا إلى أن نصف القيمة المخصصة لصندوق إعمار مرزق والجنوب. تقدر بنصف مليار دينار. مؤكدا أن هذه القيمة سُيّلت لحساب رئيس صندوق الإعمار.

وحول ملف التعليم في مرزق، أوضح عضو المجلس التسييري للبلدية أن لديهم نقص كبير في المعلمين. والكتاب المدرسي. مضيفا أنهم خاطبوا وزارة التربية والتعليم بشأن ذلك ومازالوا ينتظرون إجراءاتها.

في حين مرزق هي مدينة ليبية تقع في أقصى جنوب ليبيا تقع على خط العرض: 25.9044، خط الطول: 13.8972، ارتفاع من مستوى سطح البحر : 0 متر،

تعتمد اقتصاديا على الزراعة وتشتهر بالتمور.والفتات “خبز تنور”.والاعمال اليدوية من النخيل، تتبع مدينة مرزق لشعبية مرزق.

في حين تعد مرزق من أقدم المدن في ليبيا ولقد نشات منذ زمن الفراعنة ولقد قامت بجوانبها الكثير من الحضارات التي بقت اثارارها شاهدة لوجوده حتى اليوم.