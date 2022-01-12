الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تستعرض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2022 م

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، وبحضور رئيس مجلس ادارة شركة رأس لانوف “شعبان بسيبسو” .

تناول الاجتماع مناقشة النشاط السنوي للشركة وما تم إنجازه في العام 2021 والمشاريع المقترح تنفيذها في العام 2022 ، وكذلك استعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2022 م

كما أضاف صنع الله نجدد تأكيدنا على الدعم اللامحدود لشركة رأس لانوف من خلال توفير الميزانيات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة، مشيداً بالمهنية العالية التي تبنتها الشركة في مراجعة واعتماد المشاريع الرأسمالية، وكذلك استمرار الشركة خلال عام 2021م في بذل جهودها لاستمرار تشغيل مصنع البولي إيثلين من خلال استيراد كميات من الايثلين لتشغيل الخط الأول للبولي إيثلين مرتفع الكثافة ، كما أننا نؤكد على أهمية إعادة تشغيل مصنع الايثلين هذا العام.

وثمن “شعبان بسيبسو ” الدعم الكبير الذي تلقته الشركة طيلة العام الماضي من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهودهم الكبيرة لإعادة تشغيل المجمع الصناعي ( إعادة تشغيل مصنع الاثيلين ) وبالرغم من كل الظروف الصعبة من نقص الميزانيات وانتشار جائحة كورونا ناهيك عن المشاكل المتعلقة بإجراءات توفير الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة منها والأجنبية إلا أنه وبعد جهود مضنية لثلاث سنوات وتنفيذ أكثر من 5 مليون ساعة عمل مضت، تم تنفيذ كافة الأنشطة المستهدفة لضمان جاهزية مصنع الاثيلين لإعادة التشغيل وإعطاء الإذن بذلك في الأول من يناير لهذا العام، موضحاً جملة من الأنشطة والمشاريع التي نفذت خلال العام 2021 وأبرزها الشروع في إنشاء محطتي تحلية جديدتين بمرافق الشركة واستكمال أنشطة الصيانة لكافة وحدات المرافق وفق المستهدف بخطة إعادة التشغيل وتشغيل مصنع البولي اثيلين وإعادة تأهيل ميناء رأس لانوف النفطي وتطوير أداء العمليات الرئيسية به وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والانشائية والاهتمام بالمحيط البيئي من جميع الجوانب .

حيث أشاد صنع الله بالعمل الدوؤب والجهود المبذولة من مجلس إدارة شركة رأس لانوف وكل العاملين بها في إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف، وحثهم على الإهتمام بالدراسات، وتحديداً دراسات تطوير المجمع، مشيراً لدراسة ” مصنع استخلاص البنزين” المقدمة من الشركة التي اعتمدتها إدارة المؤسسة وضمّنتها في الميزانية، مؤكداً على أن مشروع الدراسة سيطبق وسيكون إضافة قيمة للمجمع.

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