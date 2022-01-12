البريقة للنفط تعقد اجتماعاً حيال خططها لعام 2022

اجتمع مدير عام الموارد البشرية بشركة البريقة مع المدراء العامون ومدراء عمليات المناطق عبر الدائرة المغلقة بالشركة.

تناول الاجتماع أهم النقاط التي تناولتها كلمة رئيس لجنة الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 5 يناير2022 وما جاء في العرض الضوئي لأهم النشاطات وملامح الميزانية وبرامج العمل المقترحة للعام 2022 .

يذكر أن رئيس لجنة الإدارة المهندس إبراهيم أبوبريدعة قد عقد اجتماعاً ضم أعضاء لجنة الإدارة ومدراء العموم بتاريخ 6-1-2022 بشأن وضع استراتيجية يتم تنفيذها و إستهدافها خلال العام 2022 للمساهمة في تحقيق خطط الإستثمار والتطوير المتوقعة ولتنويع مصادر الدخل وتقنين المصروفات لمجابهة المصاريف المتوقعة في ظل ثبات الجُعل منذ العام 2012م والحفاظ والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة .

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