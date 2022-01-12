«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 12 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 12 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5848 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2147 دينار، والجنيه الاسترليني 6.255 دينار، والليرة التركية 0.3331 دينار، والدولار الكندي 3.6518 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2215 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2482 دينار، والدينار التونسي 1.5895 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4964 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 12 يناير 2021: