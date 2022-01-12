اقتصاد

حبس 6 موظفين في مصرف الجمهورية زوارة بتهمة اختلاس 600 ألف يورو

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بواقعة اختلاس مبلغ مالي قدره ستمائة ألف يورو.

جاء ذلك بعد استيفاء إجراءات الاستدلال مع المتهمين من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.

وتأتي إجراءات التحقيق على خلفية هذه الواقعة، بعد إثبات حدوث اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مزيفة بديلة عن الحقيقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الستة، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

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قناة 218 الليبية

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