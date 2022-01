أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستويات منذ أشهر

واصلت أسعار النفط العالمية، الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ووصلت إلى فوق مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وقفزت أسعار النفط، موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس الفدرالي الأميركي إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر، إذ لم تلحق الضرر بالطلب على الوقود بنفس قدر سابقاتها من السلالات.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مؤخرا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة “أوبك+”.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي صورة أضعف عن الطلب على الوقود، مع انخفاض طفيف في مخزونات النفط الخام عما كان متوقعا وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي. ويقل هذا عن 1.9 مليون برميل الذي توقعه عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت مخزونات البنزين 10.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.4 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة ملايين برميل مقارنة مع توقعات بزيادتها 1.8 مليون برميل.

غير أن رفع إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على النفط أمس الثلاثاء، أنعش السوق، فتوقعت أن يرتفع إجمالي الطلب الأميركي 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.

في الوقت نفسه، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج لعام 2022، وتوقعت أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 640 ألف برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة بزيادة 670 ألف برميل يوميا.

The post أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستويات منذ أشهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا