النيابة العامة تأمر بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة وثلاثة موظفين إحتياطياً على ذمة التحقيق

أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في مواجهة مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة وسلفه ورئيس قسم الخزينة وثلاثة موظفين في المصرف، وذلك بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية .

حيث تولى وكيل النيابة العامة بنيابة العجيلات الابتدائية مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره ستمائة ألف يورو تم إيداعه في خزينة المصرف إنفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بمناسبة تحقيقها وقائع القضية الرقيمة 1/2018 مركز شرطة زلطن .

كما قام وكيل النيابة المحقق من إثبات واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلاً عن الأوراق الصحيحة ، وكذلك أخذ في إجراء استجواب المتهمين بتاريخ اليوم 2021/1/11 ، وواجه في معرضه مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة – السابق – ورئيس قسم الخزينة ، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة ووجه خلفه وشركاءه بواقع ارتكابهم لجرم الاختلاس ، حيث أنتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق .

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