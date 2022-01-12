الاقتصاد والتجارة توجه مراسلة لعدد من الجهات بشأن إيقاف النوافذ وصلاحيات الدخول والوصلات البينية اليوم الأربعاء

وجه مدير عام مركزي المعلومات والتوثيق الاقتصادي ” حسين اللموشي” رسالة إلى عدد من الجهات منها: مكتب النائب العام هيئة الرقابة الإدارية هيئة مكافحة الفساد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الأحوال المدنية رئيس مجمع اللغة العربية مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل مدير عام المركز والتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية مدير عام المركز والتوثيق والمعلومات بوزارة العمل مدير عام المركز والتوثيق والمعلومات بوزارة المالية.

حيث نصت المراسلة على أن يتم إيقاف النوافذ وصلاحيات الدخول والوصلات البينية اليوم الأربعاء الليلة مع إشارته لإلغاء وزير الاقتصاد قرار إعتماد رقم القيد الآلي الموحد.







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