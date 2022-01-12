وزير العمل والتأهيل يبحث مع سفير بعثة الإتحاد الأوروبي التعاون المشترك لدعم برامج التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل

طرابلس 12 يناير 2022 (وال) – بحث وزير العمل والتأهيل ” علي العابد ” مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”، رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والبعثة الاوروبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العابد أن للاتحاد الأوروبي وليبيا علاقات متطورة في عدة مجالات منها ملف العمل والتأهيل، مستعرضا مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل لهم توائم متطلبات سوق العمل.

كما نوه الوزير بالتعاون من أجل إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خصوصا في مجالات التدريب الغير تقليدية كالوظائف الرقمية التي توفر فرص عمل للشباب في مختلف المدن الليبية .

من جانبه، أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم برامج التدريب والتشغيل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل .

وأكد على أن الإتحاد الأوروبي سيعمل على وضع برامج مشتركة من شأنها دعم التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل. (وال)

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