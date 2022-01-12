إنتاج حقل الشرارة النفطي يصل إلى 190 ألف برميل يوميًا

أعلنت شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، وصول معدلات الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد إلى نحو 190 ألف برميل يوميًا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن عمليات التشغيل تتواصل لليوم الثالث على التوالي بعناصر وطنية بعد استئناف العمل في الحقل، الاثنين الماضي، حيث يتوقع أن يصل الحقل إلى مستويات الانتاج الطبيعية المقدرة بـ280 ألف برميل، يوم الجمعة القادم، بعد انتهاء صيانة المحطة ” ص-ط ” بالحقل.

يُذكر أن الشركة أعلنت استئناف الإنتاج بعد توقف الإنتاج نتيجة قيام قوة تابعة لحرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي بإقفال صمام الحمادة ” الرياينة” للمطالبة بدفع مستحقات مالية وتسوية أوضاع وظيفية قبل أن تُعيد فتحه الاثنين عقب اجتماع مع الحكومة.

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