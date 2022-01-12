رئيس الوزراء يُتابع الصعوبات التي تُواجه عمل شركتي المياه والصرف الصحي وتحلية المياه

طرابلس 12 يناير2022 (وال)- تابع رئيس الوزراء اليوم الأربعاء؛ الصعوبات التي تواجه عمل شركتي المياه و الصرف الصحي وتحلية المياه، بحضور وزير الموارد المائية، ورئيس الشركة العامة لتحلية المياه، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

كما حضر الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، نائب مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالشركتين، و تقديم كافة الإمكانيات اللازمة لهما لتنفيذ المهام المناطة بهما.

واستمع الرئيس لأهم المشاكل التي تواجه محطات التحلية في إنتاج كميات المياه المطلوبة، بسبب توقف عدد منها، وتهالك البعض الآخر، وكذلك المشاكل التي تعانيها محطات الرفع التابعة لشركة المياه والصرف الصحي.

وأوضح وزير الموارد المائية أن ما تم تخصيصه خلال العام 2021 م؛ في باب التنمية وصل (490) مليون دينار، معتبرا هذا المخصص زهيدا أمام المشاكل التي تواجه محطات التحلية، ونقص آبار المياه في عدد من المناطق.

وشدد الرئيس على ضرورة وجود خطة واضحة للعام 2022، لصيانة وتطوير محطات التحلية ودعم مخصصات الباب الرابع للشركتين، وأن يتم التنسيق بين الشركات والوزارة بشكل مهني وفني، ضمانا لنجاح المشروعات المنفذة.(وال) ح س/ ر ت

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