الدول العربية تستهلك 10.9% من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي

أظهر تقرير اقتصادي لصندوق النقد العربي، أن الدول العربية تستهلك حوالي 10.9% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير فإن الغاز الطبيعي يحتل المرتبة الأولى عربيًا من حيثُ تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية، إذ بلغ حجم استهلاك الغاز في الدول العربية لعام 2020 ما يعادل استهلاك حوالي سبعة ملايين ومئتي ألف معادل برميل من النفط يومياً.

وأشار التقرير إلى أن %92.7 من احتياطيات الغاز المؤكدة في الدول العربية تتركز في السعودية بنسبة %73.3، تلاها العراق بنسبة %20.7، ومن ثمّ الكويت بنسبة %14.2، وليبيا بنسبة %6.8.

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