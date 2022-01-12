المطالبة بإيقاف بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية لتوتال الفرنسية

طالبت هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف أية اجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية لشركة “توتال” الفرنسية .. إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” .. القيام بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة “هيس” الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة .

وأوضحت الهيئة أن قيمة العقود بلغت (1667، 8 %) والمقدر قيمتها (300) مليون .. لصالح شركة توتال وشركة كونوكو فيلبس وفق المذكرات والمكاتبات المقدمة من وزارة النفط والغاز .

وذكرت أن المذكرات والمكاتبات خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة .. والتي أنبثق عنها قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة 2021 ميلادية .

والتي أبدت عنه أيضا بعض الملاحظات الاجرائية، وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية.

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية أنه أمام هذا الخلاف الحاصل بين الوزارة المعنية، ومجلس الوزراء حيال بيع الحصة المذكورة لصالح شركة توتال من عدمه .. ونظرا لما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي .

فقد شددت رئاسة الهيئة في كتابها الموجه لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على ضرورة إيقاف أية إجراءات تتعلق بإتمام بيع الحصة المذكورة لشركة توتال الفرنسية إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل.