“الحويج” يبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان ابوجناح” اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري” وعدد من مدراء المصارف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية والفرص الواعدة بقطاع الاستثمار، وكذلك طرح المشاركون عدداً من المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الاعمال والمشاريع بالمنطقة الجنوبية، وسُبل تذليلها بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية بقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة المستهدفة بالمنطقة وآلية تنفيذها.

كما أشار “الحويج” بأن الاجتماع يأتي في إطار استكمال الخارطة الاستثمارية بالوزارة والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع المستهدفة والعمل على تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية وتطوير القطاع، مؤكداً على أن تنفيذ الخارطة الاستثمارية يبدأ من المنطقة الجنوبية التي تزخر بالموارد الطبيعية.

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