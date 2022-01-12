مخزونات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية -بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي- إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، لكن مخزونات البنزين قفزت بسبب طلب ضعيف – وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام تراجعت 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 7 من شهر يناير الجاري إلى 413.3 مليون برميل، بينما توقّع محللون -استطلعت وكالة رويترز آراءهم- انخفاضاً قدره 1.9 مليون برميل، فيما يُعد الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي في مخزونات النفط الأميركية.

وهبطت مخزونات النفط في مركز التسليم في “كاشينغ” بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي- وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وجاء السحب من مخزونات النفط على الرغم من تراجع نشاط مصافي التكرير مع تخفيض استهلاكها للخام بمقدار 294 ألف برميل يومياً، وهبوط معدلات التشغيل 1.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع الماضي.

وقفزت مخزونات البنزين الأميركية -بالمقابل- 8 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 240.8 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 2.4 مليون برميل – وفقاً لما ذكرته الوكالة الحكومية.

وتراجعت إمدادات البنزين الأسبوع الماضي إلى 7.9 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021 وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 784 ألف برميل يومياً إلى 4.11 مليون برميل يوميا – وفقاً لبيانات إدارة المعلومات.

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