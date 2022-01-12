الهيئة العامة لتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة تبحث الفرص الإستثمارية في قطاع العسكري والصناعات الثقيلة

اجتمع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري”، مع رئيس هيئة التصنيع العسكري وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية ورئيس هيئة صندوق تصفية الشركات ومن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، بحضورالمدير العام للهيئة مدير إدارة الخصخصة مدير إدارة الاستثمار ومستشار الهيئة في شؤون الخصخصة.

تناول الاجتماع مناقشة الإطار المناسب للتحضير والتجهيز لعرض المصانع الليبية المتخصصة بالصناعات الثقيلة والخراطة والآلات الثقيلة وقطع الغيار، وكذلك عرضها كفرص إستثمارية لإعادة تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، كما تم الإتفاق على تجهيز عدد من تلك المصانع التابعة للجهات المشاركة في الاجتماعات مع إعداد بطاقات معلومات حديثه توضح البيانات المالية والطاقات الإنتاجية.

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