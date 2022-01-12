الدبيبة يوجه عدة مراسلات بخصوص جهاز الإمداد الطبي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لوزير الصحة بتفعيل العطاء العام لسنة 2022م وفق الإجراءات والقانونية اللازمة بالإضافة لتفعيل منظومة صرف الأدوية بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

بالإضافة إلى مراجعة اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي الخاص بالجهاز ليتمكن من انجاز مهامه بالشكل المطلوب وضرورة الاستكمال وبشكل عاجل إنشاء المخازن العامة لمعالجة مشكلة الإيجار للجهاز.

كما راسل الدبيبة وزير المالية باستثناء بند الدعم للأدوية من آلية صرفها كأرباع سنوية وصرف المخصصات بالنصف الأول للعام الحالي ليتمكن جهاز الإمداد الطبي من تنفيذ خطته المناطة به.







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