هيئة الاستثمار تبحث الفرص في القطاعين العسكري والصناعات الثقيلة

شهد مقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اجتماعاً لرئيس مجلس إدارة الهيئة جمال النويصري، مع رئيس هيئة التصنيع العسكري ووكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية ورئيس هيئة صندوق تصفية الشركات ومديري إدارات الهيئة.

وناقش المجتمعون الإطار المناسب، للتحضير والتجهيز لعرض المصانع الليبية المتخصصة بالصناعات الثقيلة والخراطة والآلات الثقيلة وقطع الغيار، وعرضها كفرص استثمارية لإعادة تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص.

واتفق خبراء الاستثمار على تجهيز عدد من تلك المصانع التابعة للجهات المشاركة في الاجتماعات، مع إعداد بطاقات معلومات حديثة توضح البيانات المالية والطاقات الإنتاجية.

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