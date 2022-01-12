اقتصاد

البنك الدولي يُحذّر من تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي العام الجاري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقّع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا، وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل، التي قد تُهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية بعد انتعاشة قوية في 2021.

وأضاف البنك في تقرير جاء تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن يُسجّل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وأشار التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تُشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، علاوةً على ذلك سيُؤثِّر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والصين على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

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قناة 218 الليبية

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