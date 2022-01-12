النائب العام يطالب بإنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية

اجتمع النائب العام “الصديق الصور” صباح اليوم ، اجتماعاً مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ؛ وقائدا قوة مكافحة الإرهاب فرع المنطقة الغربية فرع المنطقة الوسطى – ؛ ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام .

وتم خلال الاجتماع استعراض الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب ، وسبل تعزيز أداء المنسبين إليها ، وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة مع تأكيد النائب العام على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية .

كما طالب بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية ذات العلاقة , وعلى الأخص إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية .

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