النفط يتراجع ويخسر بعض مكاسبه

تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها في الجلستين السابقتين، وسط توقعات متباينة بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بمتحوّر “أوميكرون” حول العالم.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي 20 سنتا أو 0.2% إلى 82.44 دولار للبرميل الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.7% في الجلسة السابقة، في حين تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا أو 0.2% إلى 84.48 دولار للبرميل بعد صعودها 1.3% أمس، وفقاً لبيانات موقع “CNBC”.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، تأثر الطلب على الوقود بسبب “أوميكرون”، حيث ارتفعت مخزونات البنزين 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

