بالأوراق.. تعرف على قيمة المرتبات السنوية في حال إعتماد الجدول الموحد للمرتبات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسحة من قيمة المرتبات في السنة وذلك بعد اعداد جدول مرتبات موحد حسب المقترح المقدم من قبل وزارة الماليه لمجلس الوزراء.

حيث بلغت المرتبات وفق الجدول المقترح من قبل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية 60مليار و555مليون .

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