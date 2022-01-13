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بالأوراق.. تعرف على قيمة المرتبات السنوية في حال إعتماد الجدول الموحد للمرتبات

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسحة من قيمة المرتبات في السنة وذلك بعد اعداد جدول مرتبات موحد حسب المقترح المقدم من قبل وزارة الماليه لمجلس الوزراء.

حيث بلغت المرتبات وفق الجدول المقترح من قبل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية 60مليار و555مليون .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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