تقرير شهري لمصروفات الإمداد الطبي للمستشفيات بدءًا من الشهر الجاري

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارًا يقضي بالعمل على نشر تقرير شهري بدءًا من شهر يناير الجاري يحتوي على مصروفات جهاز الإمداد الطبي للمستشفيات العامة، بأصناف وكميات الأدوية والمعدات الطبية.

جاء ذلك حتى يتعرف المواطن على ما تم تسليمه لهذه المرافق، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتولى نشر التقارير بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي عبر منصاتهما الإلكترونية.

وكان “الدبيبة” قد ناقش مع مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي في اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، حيث وجّه عددًا من التوصيات التي رأى أنها تساعد في عمل الجهاز.

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