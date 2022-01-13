اقتصاد

تقرير شهري لمصروفات الإمداد الطبي للمستشفيات بدءًا من الشهر الجاري

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارًا يقضي بالعمل على نشر تقرير شهري بدءًا من شهر يناير الجاري يحتوي على مصروفات جهاز الإمداد الطبي للمستشفيات العامة، بأصناف وكميات الأدوية والمعدات الطبية.

جاء ذلك حتى يتعرف المواطن على ما تم تسليمه لهذه المرافق، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتولى نشر التقارير بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي عبر منصاتهما الإلكترونية.

وكان “الدبيبة” قد ناقش مع مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي في اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، حيث وجّه عددًا من التوصيات التي رأى أنها تساعد في عمل الجهاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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