تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 13 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 13 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5721 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2314 دينار، والجنيه الاسترليني 6.267 دينار، والليرة التركية 0.3355 دينار، والدولار الكندي 3.6574 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2182 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2448 دينار، والدينار التونسي 1.5922 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4965 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 13 يناير 2021: