اسعار الصرف اليوم… تراجع جديد لسعر الليرة التركية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي اليوم الخميس 13 يناير 2022 بنحو 2.5 بالمئة، بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم على خلفية سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 13.62 مقابل الدولار الامريكي في الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، بانخفاض عن 13.2890 في اليوم السابق، وصعدت العملة بنحو 4.7٪ إلى 13.15 في وقت متأخر يوم الأربعاء.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو 15.575 ليرة، وسعرها مقابل الريال السعودي 3.666 ليرة تركية .

وفقدت الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وتوقفت أزمة عملة شاملة الشهر الماضي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تدخلات الدولة المكلفة في سوق العملات للإجراءات الحكومية.