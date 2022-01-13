انخفاض الليرة التركية بعد ارتفاعها ليوم واحد

أنقرة 13 يناير 2022 (وال) -انخفضت الليرة التركية بنحو (2.5%) اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعها في اليوم السابق، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم تزامنا مع تبني تركيا سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

واستقرت الليرة عند (13.62) مقابل الدولار في الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش -صباح اليوم الخميس-، منخفضة من (13.2890) عند الإغلاق في اليوم السابق.

وصعدت العملة التركية نحو (4.7%) إلى (13.15) في وقت متأخر أمس الأربعاء، وفقدت الليرة (44%) من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.(وال أنقرة) س خ.

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