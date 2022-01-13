الصناعة والمعادن تدرج 2000 مشروع صناعي ضمن خطتها لهذا العام

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفي السمو اجتماعاً مع مديري الإدارات والمستشاريين بالديوان ورئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

حيث تم خلاله مناقشة المشاريع والبرامج والخطط التي ستشملها خطة الوزارة للعام 2022م، والتي من ضمنها برنامج إنشاء 2000 مشروع صناعي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تغطي الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

َوتهدف هذه الخطة إلى المساهمة في خلق تنمية مكانية تشمل كافة ربوع ليبيا وتعمل على خلق فرص عمل للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.

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