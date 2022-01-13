لتنويع الاقتصاد.. مساعٍ لدعم ألفيْ مشروع صناعي في ليبيا

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو؛ إمكانية تطوير المشروعات الإنتاجية المحلية، خلال اجتماع موسع عقده الأربعاء رفقة مسؤولي هيئة النهوض بالصناعات الوطنية.

واستعرض “السمو”، في الاجتماع الذي عُقد بطرابلس رؤية الوزارة في دعم ألفيْ مشروع صناعي صغير ومتوسط ومتناهي الصغر في عموم ليبيا، مقسمة إلى مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية إلى جانب الصناعات الغذائية ومواد البناء.

وأشار وكيل وزارة الصناعة إلى أهمية هذه المشروعات التي من شأنها تعزيز سوق العمل وتطوير نشاط المستثمرين؛ بهدف إيجاد تنوع أكبر في الاقتصاد المحلي.

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