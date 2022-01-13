“القطراني” يناقش كيفية توقف الإنتاج بعدد من الحقول لدواعي أمنية قاهرة مع وزير النفط والغاز

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الخميس، مع وزير النفط والغاز “محمد عون”.

تناول الاجتماع مناقشة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط سواء من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة، بالاضافة الى توقف الإنتاج بعدد من الحقول لدواعي أمنية قاهرة .

كما أوضح “القطراني” بأن قطاع النفط يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة، بالاضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى التي تكاد لا تذكر ، لذا من الواجب أن يتم دعم هذا القطاع ومنحه كافة احتياجاته سواء في الصيانات وتبديل خطوط النقل أو بناء خزانات تجميع جديدة لتغطية العجز الحاصل بسبب حرق وتدمير عدد من الخزانات في الأعوام السابقة، مؤكداً بأنه يولي اهتمامه بهذا القطاع وسعيه لحل كافة الإشكاليات الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها ، خصوصا وأن أسعار النفط تشهد انتعاش نسبي في الوقت الحالي .

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