خاص.. فريق السيولة يؤكد لصدى وصول 26 مليون إلى مدينة الكفرة ..ويكشف توزيعاتها

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادي على وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة الكفرة بقيمة 26 مليون دينار، وذلك في اطار خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ووفقاً للخطة التي سبق وأن أعلن عنها فريق السيولة بنقل شحنات إضافية إلى فروع المصارف بمناطق الجنوب الليبي.

حيث خصص لمصرف شمال أفريقيا 6 مليون ، ومصرف الجمهورية 10 مليون و مصرف الوحدة 10 مليون ويؤكد فريق السيولة بتغطية كافة مناطق الجنوب الليبي وإستمراره نقل شحنات إضافية لباقي مناطق ليبيا خلال الأسبوع القادم .

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