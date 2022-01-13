خاص.. فريق السيولة يؤكد تسليم قسم اصدار غريان بالمركزي سيولة بقيمة 60 مليون لفروع الجمهوية جبل نفوسة

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم الإصدار بمدينة غريان بمصرف ليبيا المركزي شحنات سيولة بقيمة 60 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية جبل نفوسة، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ، وفي إطار الخطة الموضوعة مع المصارف التجارية.

خصص منها 10 مليون لفرع غريان و 6 مليون لفرع مزدة و 6 مليون لفرع القواسم و 5 مليون لفرع الشقيقة و 8 مليون فرع الصيرفة الاسلامية غريان و 4 مليون فرع الأصابعة و 4 مليون فرع الشويرف و 5 مليون فرع القريات و 7 مليون القلعة و 5 مليون فرع نسمة وستشرع فروع المصارف يوم الأحد القادم توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب .

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