“المالية”: قيمة توحيد المرتبات تفوق الـ 60 مليار دينار

كشفت وزارة المالية عن الأثر المالي لمشروع قانون توحيد مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة بقيمة بلغت أكثر من 60,5 مليار دينار سنويا.

وأشارت بيانات الوزارة التي حصلت “218” على نسخة منها، ممهورة بختم وزير المالية خالد المبروك، إلى أن إجمالي عدد الموظفين المستهدف من القانون 2,1 مليون موظف بمتوسط راتب شهري 1,800 دينار.

وأضافت الوزارة بأن قيمة متوسط الراتب الشهري للموظفين الممولين من الخزينة العامة والمستهدفة وفق مشروع القانون سجل أكثر من 3,7 مليار دينار شهريًا، وأن متوسط علاوة التمييز المقررة بـ 20% قدرت بنحو 756 ألف دينار شهريًا.

وأوضحت أن الأثر المالي لمشروع قانون توحيد المرتبات أعد قياسا بإحصائيات شهر ديسمبر وفق كشوفات وزارة المالية.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر في الثالث من أغسطس الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهام توحيد مرتبات العاملين بالدولة برئاسة وزير المالية خالد المبروك، على أن تحيل نتائج عملها ليتم دراستها واعتماد نتائجها، قبل إحالتها لمجلس النواب لإقراره.

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