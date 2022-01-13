خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولارا للبرميل هذا العام

أخبار ليبيا24

توقع خبراء لدي مصرف جي بي مورغان ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى 125 دولارا للبرميل هذا العام وإلى حوالي 150 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وأوضح الخبراء، خلال مذكرة بحثية، أن ذلك يأتي في ظل ضعف الاستثمار العالمي في المعروض النفطي.

وأشار الخبراء، لدى المصرف الذي يعد أكبر البنوك الأمريكية، إلى أنه من المتوقع انخفاض فائض الإنتاج. لدى منظمة أوبك خلال العام الجاري. وهو ما يزيد مخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبراء بالمصرف، أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى أوبك سيهبط إلى 4 بالمائة. من إجمالي طاقة الإنتاج بحلول الربع الأخير من هذا العام فقط بدلا من 13 بالمائة خلال الربع الثالث في العام الماضي.

كما أوضحوا أن ضعف الاستثمار داخل دول تحالف أوبك+ وتزايد الطلب على النفط بعد فيروس كورونا. قد يترتب عنهما حدوث أزمة طاقة.

تراجع طفيف في أسعار النفط

وتراجعت أسعار مزيج خام برنت القياسي، اليوم الخميس، بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوي 84.20 دولار للبرميل. من مستوى الافتتاح عند 84.73 دولارا.

كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 82.18 دولارا. من مستوى الافتتاح عند 82.79 دولارا، كما سجل أعلى مستوي عند 82.91 دولارا.

وعند تسوية الأسعار يوم الأربعاء صعد خام برنت بنسبة 1.3 بالمائة، وسجل مستوى 85.18 دولارا للبرميل الأعلى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وحقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمائة. في ثاني مكسب يومي على التوالي. وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 83.07 دولارا للبرميل.