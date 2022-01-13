العقود الآجلة للنفط تفشل في الحفاظ على مكاسبها

فشلت العقود الآجلة للنفط للخامين “الأميركي و برنت “في الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال الساعات الماضية، حيث تراجع سعر برميل خام برنت في التعاملات الدولية صباح الخميس إلى 84,50 دولارًا بعدما ارتفع سعره إلى أكثر من 85 دولارًا في تداولات الأربعاء.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بشكل طفيف، وسجلت عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا 82,44 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط مطلع الأسبوع الجاري بعد صدور بيانات أظهرت تراجعًا حادًا لمخزون الخام الأميركي استمر لشهرين فيما تواجه الأسواق العالمية ضغوطا واضحة بشأن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

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