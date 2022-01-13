“الحويج” يبحث التأثيرات السلبية للأحكام القضائية ضد الدولة الليبية على ملف الاستثمار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار اليوم الخميس 13 يناير 2022 م، وذلك في إطار متابعة السياسة العامة للدولة وسُبل معالجة العراقيل التي تواجهها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

استعرض الفريق خلال اجتماعه العادي السادس إجراءات تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة ووضع آلية متابعة ملف الأحكام القضائية ضد الدولة الليبية وتأثيراتها السلبية على ملف الاستثمار وكيفية تسهيل إجراءات تسجيل شركات التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة وتفعيل دور غرف التجارة المشتركة والعمل على تقييم دور مصلحة أملاك الدولة فيما يتعلق بالاستثمار والعمل على تبني سياسات موحدة في ملفات الاستثمار والتعاون الدولي والتنسيق بين إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزرات .

وأكد “الحويج” على رئيس وأعضاء فريق التعاون الدولي ضرورة تحديد الأولويات في تنفيذ المهام الموكلة لهم ووضع آلية عمل ذات فاعلية تسهم في تفعيل قطاع الاستثمار وتشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع المستهدفة ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ،وضمان استثمارات وأملاك الدولة في الداخل والخارج .

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