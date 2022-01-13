“الدبيبة” في زيارة تفقدية لمشروع مصنع اسمنت نالوت

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بزيارة لمشروع تنفيذ مصنع اسمنت نالوت والمستهدف ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة بعد توقف كافة الأعمال والعقود منذ سنة 2011، لما له من أهمية كبيرة لتنمية المنطقة الواقع في نطاقها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تابع الدبيبة موقع تنفيذ المشروع والخطوات العملية المتخذة للبدء الفعلي في تنفيذه كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل لشباب المنطقة ويساهم في عجلة البناء.

ويعتبر المصنع الذي يقع على بعد 20 كم جنوب مدينة نالوت وبمساحة تقدر ب75 هكتار، تابعاً للشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة والمملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن المخطط أن تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية