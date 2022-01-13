المصرف المركزي يدعم مصارف الكفرة بـ26 مليون دينار

أفاد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لـ218، بوصول شحنة من السيولة النقدية لمدينة الكفرة قدرت بـ26 مليون دينار.

وأضاف المصدر أن القيمة المرسلة من إدارة التوزيع بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس ستُوزّع على ثلاثة مصارف تجارية بمدينة الكفرة، حيث سيخصص 10 ملايين دينار لمصرف الجمهورية و10 ملايين أخرى لمصرف الوحدة، فيما خصص لمصرف شمال أفريقيا مبلغ 6 ملايين دينار.

يُذكر أن هذه الشحنة هي الأولى التي تصل إلى مدينة الكفرة بعد انقطاع دام لقرابة الثلاثة أشهر، حيث سيباشر صرفها على زبائن المصارف التجارية بالتزامن مع إعلان وزارة المالية البدء بتوزيع مرتبات الجهات العامة، لحساب شهر ديسمبر الماضي.

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