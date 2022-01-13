النائب الأول حسين القطراني يُتابع عمل وزارة النفط والغاز

طرابلس 13 يناير 2022 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني اليوم الخميس، اجتماعا مع وزير النفط والغاز محمد عون،حيث استعرض الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط، سواء من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة، بالاضافة إلى توقف الإنتاج بعدد من الحقول لدواعي أمنية قاهرة.

وأوضح سيادة النائب الأول بأن قطاع النفط يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة، بالاضافة الى بعض الايرادات الاخرى التي تكاد لا تذكر ، لذا من الواجب أن يتم دعم هذا القطاع ومنحه كافة احتياجاته سواء في الصيانات وتبديل خطوط النقل أو بناء خزانات تجميع جديدة لتغطية العجز الحاصل بسبب حرق وتدمير عدد من الخزانات في الأعوام السابقة.

وأكد سيادة النائب بأنه يولي اهتمامه بهذا القطاع، ويؤكد سعيه لحل كافة الإشكاليات الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها، خصوصا وأن أسعار النفط تشهد انتعاش نسبي في الوقت الحالي. (وال) ح س/ ر ت

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