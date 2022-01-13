ديوان المحاسبة يطالب وزارتي الصحة والخارجية بإيقاف رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة

وجه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي مراسلة إلى وزيري الصحة والخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، مطالباً فيها إيقاف رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة، وابعاده عن الوظيفة المكلف بها، مع سرعة تكليف من يتولى مكانه.

وذلك بعد متابعة الديوان بفحص ومراجعة حسابات السفارة الليبية بالقاهرة، والمكتب الصحي القاهرة وما أظهرته أعمال تقييم المكتب فقد تبين للديوان الضعف الواضح في أعمال المكتب والمتمثل في التصرف في الوديعة المخصصة في سداد الديوان في غير الأغراض المخصصة لها.

وكذلك الغياب الصحي بين المكتب الصحي والمراقب المالي، و وترك أمر استكمال إجراءات دخول المرضى للمستشفيات للمرضي نفسهم، واقتصار دور المكتب على إحالة المعاملات المالية إلى المراقب المالي دون أن يكون له دور في المراجعة والتدقيق، وأيضاً عدم وضع برنامج يكفل مراجعة الديون المقدمة من المستشفيات، وعدم قيامه بوضع برنامج علاج لليبيين المقيمين بالإسكندرية.

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