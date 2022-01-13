“صنع الله” يشدد على الالتزام بجدول زمني محددة للمشاريع النفطية

شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة الالتزام بالمواعيد، وعمل خارطة طريق وجدول زمني محدد للمشاريع النفطية حتى يجري اعتمادها.

وأشاد صنع الله خلال اجتماعه بمسؤولي شركة الزاوية لتكرير النفط بمرونة الشركة في التعامل مع الأحداث، إضافة إلى ما قامت به في مكافحة التلوث، في المنطقة البرية التي تتجاوز 150 كم، بالإضافة إلى نظام الحوكمة، داعياً إلى عدم التمديد في إجراءات التعاقد والاتجاه إلى العطاءات، وفق تعليمات المؤسسة النفطية.

من جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق الجرمي سعىيالشركة الحثيث لدراسة وتقديم بعض المشاريع التطويرية المهمة، وأبرزها تطوير المصفاة من خلال إنشاء وحدة تكرير جديدة، موضحاً أنه سيتم التأكيد على البت في هذا المشروع التطويري المهم بعد حوالي 3 أشهر من الآن، ومشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت بمصنع أسفلت بنغازي.

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة “الزاوية” لتكرير النفط، يأتي في إطار استئناف المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاتها السنوية والعمومية من طرابلس، بعد أن عقدت اجتماعاتها لمدة 4 أيام متتالية في رأس لانوف.

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