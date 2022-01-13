مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي يجتمع بآمر جناح التدريب

بنغازي 13 يناير2022 (وال)- عقد مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي عميد ونيس العرفي بمكتبه أمس الأربعاء، اجتماعا مع آمر جناح التدريب رائد فرج الفرجاني، والمشرف عن دورة التدريب النقيب عبد الحميد القذافي المكلف من قبل مدير معهد التدريب وبناء القدرات.

ونوقش خلال الاجتماع سير العملية التدريبية التي تشرف عليها مديرية الحرس البلدي بنغازي للرفع من كفاءة منتسبي الحرس البلدي في العمل المناط بهم.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس قسم الإعلام لمديرية الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي؛ إنه تم استعراض كافة برامج التدريب التي ستشرع في تنفيذها إدارة جناح التدريب بالمديرية، وذلك من خلال الخطة التدريبية التي وضعت لذلك بتوجيهات معهد التدريب وبناء القدرات.

وأضاف العبيدي أن العميد ونيس العرفي؛ أستمع لشروح من قبل أمر جناح التدريب حول البرامج التدريبية التي سيقوم بها جناح التدريب بمديرية بنغازي، والتي تستهدف كافة الموظفين الفروع التابعة بمديرية الحرس البلدي بنغازي.

وتابع العبيدي: “تقرر تنفيذ الدورة بمقر مديرية الحرس البلدي بنغازي، ويكون مقر لجنة الاستلام داخل مركز البركة، حيث سيتم استقبال كافة ملف الموظفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، ونقل من موظف صفته عسكري واكتساب صفة مأمور ضبط قضائي”. (وال) ف و/ ر ت

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