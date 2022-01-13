سعر صرف الدولار الامريكي اليوم يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في 6 أسابيع، مع استمرار هبوط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 بالمئة إلى مستوى 95.53 نقطة الأدنى منذ 30 تشرين الثاني الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 95.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.65 نقطة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 13-1-2022

الدولار الأمريكي

يحوم مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 94.962.

اليورو

استقر اليورو عند 1.1443 دولار. وكان اليورو قد ارتفع بنسبة 0.6 ٪ أمام الدولار الأمريكى أمس الأربعاء إلى 1.1453 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر. لا توجد مقاومة كبيرة على الرسم البياني لمزيد من الخسائر حتى 1.1525 دولار.

الين

انخفض الدولار الأمريكى بنسبة 0.6٪ أمام الين ، منخفضًا من خلال الدعم حول 115 ليسجل 114.38 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. وقد تم شراءه آخر مرة 114.55 ين.

الدولار الأسترالي

ساعد ضعف العملة الأمريكية الدولار الأسترالي على كسر المقاومة ودفعه للأعلى خلال المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبًا عند 0.7292 دولار ، حيث صمد خلال جلسة التداول الآسيوية.

الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني ، الذي كان يرتفع حيث يعتقد التجار أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن ينجو من ارتفاع في حالات كورونا وأن بنك إنجلترا سيبدأ في الارتفاعات في أقرب وقت في الشهر المقبل ، يختبر متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم عند 1.3717 دولار.

ارتفع بنسبة 4 ٪ عن أدنى مستوياته في ديسمبر وتجاهل التجار حتى الآن الأزمة السياسية التي تكتنف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي اعتذر عن حضور حفل في حديقة داونينج ستريت خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا.

الدولار النيوزيلندي

بدأت الارتفاعات بالفعل في نيوزيلندا وقد لامس الدولار النيوزيلندي متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا عند 0.6862 دولار ، بزيادة قدرها 0.2٪ في الجلسة.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي أيضًا بأكثر من 3.5٪ في ثلاثة أسابيع ، مكسبًا مع أسعار النفط حيث يتطلع المستثمرون إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة لمتغير أوميكرون.