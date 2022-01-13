مستشار رئيس الحكومة للكهرباء والطاقة يناقش دعم مركز البحوث النووية

طرابلس 13 يناير 2022 (وال)- عقد مستشار رئيس الحكومة للكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط أمس الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية وجدي الرتيمي.

واستمع المستشار لما تم إنجازه من خطوات وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأسبوع الماضي، وذلك بحضور عضو مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير ليبيا في سويسرا جلال العاشي، وأخصائي الطاقة برئاسة مجلس الوزراء محمد الحاج، ومن مؤسسة الطاقة مدير إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة فيصل أبوطويرات، ومدير إدارة المفاعل فتحي عبدو.

وتم التطرق إلى التدابير اللازمة لإنجاز المهام، ومنها مخاطبة رئاسة الحكومة بشأن الحصول على إذن التفاوض مع الجهات المتخصصة لتطوير وتحديث مركز البحوث النووية، وتوفير المصادر المشعة لتفعيل منظومة المعايرة، والتي تخدم قطاعات الدولة الصحية والنفطية والصناعية والبحثية.

كما تم عرض آلية تطوير وتفعيل مخزن المصادر المشعة، وكذلك تواصل رئاسة الحكومة مع قطاعات الدولة الصحية والنفطية والصناعية والبحثية وغيرها التي تتعامل مع المصادر المشعة للتسجيل بمكتب الرقابة النووية؛ تماشيا مع متطلبات المعاهدات الدولية الموقع عليها من طرف الدولة الليبية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال