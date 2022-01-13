اسعار الذهب اليوم تتراجع وهبوط سعر الدولار الامريكي يكبح الخسائر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يناير 2022 بعض الشيء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي عوضت بعضا من خسائرها السابقة لكن المعدن النفيس ظل قريبا من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة إذ واصل الدولار تراجعه.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1823.24 دولارات للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش. وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة مسجلا 1822.20 دولار.

وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى 1827.92 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية، وتراجعت اسعار البلاتين اليوم 0.3 المئة إلى 974.49 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية، واستقر سعر البلاديوم اليوم على 1910.60 دولار.