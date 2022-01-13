تواصل الموسم البحثي للموسم 2022 م ببمركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء

البيضاء 13 يناير 2022 (وال)- ضمن الموسم البحثي للموسم 2022م؛ أقيم ببمركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء، عرض مشروع بحثي دراسي بعنوان: “تقييم جودة مياه الري لبعض الآبار الجوفية ومدى ملاءمتها للاستخدام الزراعي في بعض مناطق جنوب الجبل الأخضر وهي ( العزيات . المخيلي . ذروة . الخروبة”.

وتم من خلال العرض الذي قدمه الباحثين: فايز علي حمزة، وصالح السنوسي ميكائيل، وفوزي السنوسي زدم، وهيثم محمد سليمان، وبحضور مدير عام المركز، ومديري الإدارات وعدد من الخبراء بالمركز، تقييم جودة المياه الجوفية في منطقة جنوب الجبل الأخضر؛ عن طريق دراسة خواصها الكيميائية ومقارنتها بالمعايير القياسية العالمية المعمول بها في الري، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات موضحة بالصور المصاحبة للمنشور. (وال) ع ع/ ر ت

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